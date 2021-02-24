公司指，收入增加及溢利減少包括多個原因，其中包括上市及非上市股本投資之股息收入，當中，恒大股息收入為20億元。

此外，期內，通過損益以反映公平值之投資及財資產品所產生之溢利淨額約1.32億元，19年同期則為18億元。

溢利淨額減少主要來自（其中包括）債券、結構性產品及持作買賣之投資之公平值變動之未變現收益屬較少數及出售債券、結構性產品及持作買賣之投資之已變現虧損約4.11億元，19年同期為收益1.84億元。

投資資物業公平值變動，虧損約15億元，19年同期為7.43億元。主因香港及英國投資物業之公平值減少所致。

攤佔以權益法入賬投資之業績由盈轉虧，蝕約3800萬元，去年同期為溢利2.1億元；主因聯營公司所持有之投資物業公平值變動虧損，及攤佔北京希爾頓酒店（佔 50%權益）之虧損。

租金收入及租金收入淨額減少，其中英國投資物業之一位主要租戶於退租，租金收入及租金收入淨額分別由5.23億元減少至約3.73億元及 5.06億元減少至約2.86億元。

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