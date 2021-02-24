該員工亦指，該名總經理為達公司增聘員工目標，在內部系統中竊取客戶身份證等個人資料辦理虛假入職，10多年來平均虛報200多名員工，取得虛增人力所得的佣金、津貼、獎勵，套取公司獎金、績效和隊伍建設費數百萬元。該經理亦涉及偽造客戶簽名，冒領致送客戶的禮品套現。

中國人壽相關人士回應中新網表示，正在調查了解中。孫小剛則稱指控並不存在，他指早前和該名員工因工作問題存在矛盾，稱該名員工的行為侵犯其個人權益，正準備起訴。他指當地銀保監局有處理相關經營不妥當的問題，當地紀檢委亦已對其貪污問題有結果。

中新網指，孫小剛在2018年4月到2020年7月為中人壽嫩江支公司法定代表人，現已從該行離職。該行因虛列費用，被當地銀保監在2019年12月罰款10萬元，孫小剛本人被罰10萬元。

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