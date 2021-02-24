證券商協會主席陳柏楠表示，對政府提高股票印花稅失望。他回憶業界曾經於2017年度提出減印花稅的訴求，藉此刺激交投，當時未獲政府回應，反而在內地政策開放支持下，交投明顯增加。即使如此，香港在全球金融市場中，股票印花稅屬偏高之列，反之美國股票市場不收稅，新加坡市場容許無紙化交易不收取印花稅，香港還進一步提高印花稅，因此他恐有關做法會令機構投資者轉移到其他市場運作，令香港市場「因加得減」。今日市場的表現，已經說明投資者的反應，他期望政府三思，若落實提高印花稅再日後減稅，亦會影響政府的形象。

勝利證券行政總裁高鵑對財政司提出提高股票印花稅，她形容：「好Surprise，美國才剛說減交易費用，反而香港加稅，肯定會減低香港的競爭力，股市今日跌，反映了市場的看法，感到超失望」。她個人認為，絕對不應該再提高股票印花稅，原因香港市場收取的稅項已是全世界最高，還要加的話，香港作為世界金融中心，一方面要說提高競爭力，另一方面則削減競爭力，政策上自相矛盾。

她還指，政府不應該看到股市成交暢旺而開刀，不應該只視短期利益去行事，原因是香港目前靠服務業，在服務業領域中，目前旅遊業不行，唯一只餘金融業支撐，因此其實是需要多方面去維護。現時她明顯見到，政府在政策上有衝突。

永裕證券董事總經理謝明光則指：「政府要搞福利要開源的話無可厚非，可以諒解，但是今日適逢大市下跌時，卻才提出提高股票印花稅，timing非常之差，還要影響到港交所（0388）股價明顯受壓，情況形同「踩多腳」。他認為，一般客戶尚有利可圖的話，或不太計較，但是內地一些交易量較大的客戶，則恐受影響。

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