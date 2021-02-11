恒指跌914點 創三記錄：成交新高 北水淨流出新高 科指最大跌幅
文章日期：2021年2月24日 16:27
政府宣布增加印花稅，恒指午後應聲急挫逾千點，北水大舉淨流出曾逾200億元，金額創記錄新高。此外，科指曾跌6.71%亦創最大跌幅記錄，大市成交亦創新高。
恒指今早高開70點後曾升160點，印花稅消息拖累，午後跌最多1099點或3.59%，是2020年5月22日後最大跌幅，今日低見29532.68點，是近兩周低。大市全日高低波幅1260點。
恒指收市跌914點或2.99%，報29718點，失守10天線(30343.08點)，20天線(29706.24點)則失而復得。
大市成交金額創新高，升至3530億元，較上日增加31.98%；國指跌399點或3.36%，報11509點。恒生科技指數收報9360點，跌5.1%。
藍籌10隻升，41隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升2.53%，收報8.5元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）升2.26%，收報76.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。
加印花稅，港交所（0388）跌8.78%，收報509元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低150點。港交所曾跌最多12.26%，是2015年7月6日後最大跌幅，當日跌幅為14.16%。收市連跌3日，累計跌58元。
恒生科技指數方面，曾跌6.71%，創最大跌幅記錄，今日收市報9360.95點，是1月29日後收市新低。連跌5日累計跌1584.27點，對上一次連跌5日是2020年9月9日。
恒生科技指數成份股1隻升，31隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創52周高，見18.72元，收報17.98元，升3.45%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報47.1元，跌9.6%。
北水南下合計淨流出199.6億元，終止連續38日流入；南水北上合計淨流出6.73億元人民幣，終止連續1日流入。
其他個股表現
康希諾（6185）新冠疫苗上市申請獲中國國家藥監局受理。收報354.2元，跌4.78%。
東亞（0023）中午公布業績，去年多賺11% 派息0.24元，收報17.84元，跌6%。
平保（2318）1月份保費收入跌5.5%。收報95.1元，跌1.25%。
安樂工程（1977）於英國倫敦設立首個據點。收報1.5元，跌1.96%。
數碼通（0315）中期純利增0.75%，中期息14.5仙。收報4.9元，升7.9%。
澳博（0880）去年財年盈轉虧蝕30.25億元，不派末期息。創52周高，見11.8元，收報11.2元，無升跌。
其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報16.28元，升0.49%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.42元，收報13.22元，跌3.78%；永利澳門（1128）收報15.8元，升4.08%；銀河娛樂（0027）創52周高，見80.3元，收報74.9元，跌1.51%；金沙中國（1928）收報37.45元，跌2.85%。
粵運交通（3399）撤回A股上市申請。收報1.59元，跌5.3%。
破頂股表現
航空股破頂，包括，國航（0753）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升2.18%；南航（1055）創52周高，見5.99元，收報5.73元，跌2.05%。
政府派消費券，部分消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見11.76元，收報11.2元，跌4.11%；六福集團（0590）創52周高，見21.5元，收報21.3元，升0.24%；景福集團（0280）創52周高，見0.385元，收報0.335元，升8.06%。
其他破頂股包括，361度（1361）創52周高，見1.97元，收報1.75元，升26.81%；新城發展（1030）創52周高，見8.34元，收報7.9元，跌2.35%。
其他報道
張華峰：對調高股票印花稅感失望 促疫情退卻後立即下調相關印花稅
財政預算案｜傳電子消費券 擬以支付寶、PayMe、八達通等合作派發
財政預算案｜調高印花稅 恒指跌近千點 北水創記錄淨流出過百億
財政預算案｜陳茂波：新一年財赤達1016億元 料未來4年將連錄赤字
財政預算案｜陳茂波：已覓未來十年建31.6萬伙公營房屋單位的土地
財政預算案｜政府研東九龍5幅商業地改劃為住宅地 料涉5800伙