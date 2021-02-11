恒指今早高開70點後曾升160點，印花稅消息拖累，午後跌最多1099點或3.59%，是2020年5月22日後最大跌幅，今日低見29532.68點，是近兩周低。大市全日高低波幅1260點。

恒指收市跌914點或2.99%，報29718點，失守10天線(30343.08點)，20天線(29706.24點)則失而復得。

大市成交金額創新高，升至3530億元，較上日增加31.98%；國指跌399點或3.36%，報11509點。恒生科技指數收報9360點，跌5.1%。

藍籌10隻升，41隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升2.53%，收報8.5元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）升2.26%，收報76.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。

加印花稅，港交所（0388）跌8.78%，收報509元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低150點。港交所曾跌最多12.26%，是2015年7月6日後最大跌幅，當日跌幅為14.16%。收市連跌3日，累計跌58元。

恒生科技指數方面，曾跌6.71%，創最大跌幅記錄，今日收市報9360.95點，是1月29日後收市新低。連跌5日累計跌1584.27點，對上一次連跌5日是2020年9月9日。

恒生科技指數成份股1隻升，31隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創52周高，見18.72元，收報17.98元，升3.45%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報47.1元，跌9.6%。

北水南下合計淨流出199.6億元，終止連續38日流入；南水北上合計淨流出6.73億元人民幣，終止連續1日流入。

其他個股表現

康希諾（6185）新冠疫苗上市申請獲中國國家藥監局受理。收報354.2元，跌4.78%。

東亞（0023）中午公布業績，去年多賺11% 派息0.24元，收報17.84元，跌6%。

平保（2318）1月份保費收入跌5.5%。收報95.1元，跌1.25%。

安樂工程（1977）於英國倫敦設立首個據點。收報1.5元，跌1.96%。

數碼通（0315）中期純利增0.75%，中期息14.5仙。收報4.9元，升7.9%。

澳博（0880）去年財年盈轉虧蝕30.25億元，不派末期息。創52周高，見11.8元，收報11.2元，無升跌。

其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報16.28元，升0.49%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.42元，收報13.22元，跌3.78%；永利澳門（1128）收報15.8元，升4.08%；銀河娛樂（0027）創52周高，見80.3元，收報74.9元，跌1.51%；金沙中國（1928）收報37.45元，跌2.85%。

粵運交通（3399）撤回A股上市申請。收報1.59元，跌5.3%。

破頂股表現

航空股破頂，包括，國航（0753）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升2.18%；南航（1055）創52周高，見5.99元，收報5.73元，跌2.05%。

政府派消費券，部分消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見11.76元，收報11.2元，跌4.11%；六福集團（0590）創52周高，見21.5元，收報21.3元，升0.24%；景福集團（0280）創52周高，見0.385元，收報0.335元，升8.06%。

其他破頂股包括，361度（1361）創52周高，見1.97元，收報1.75元，升26.81%；新城發展（1030）創52周高，見8.34元，收報7.9元，跌2.35%。

其他報道

北水淨沽出200億破紀錄

財政預算案｜陳茂波：會留意調整印花稅對股市影響

Uber Eats：農曆新年期間訂單按年增五成

財政預算案｜東亞投資總監：業界認為上調印花稅三成幅度高

中小企「百分百擔保」貸額款調高 還款期延長

財政預算案｜調高印花稅 北水流走近200億

財政預算案｜港股票印花稅貴絕主要市場 中英兩地僅單邊收取

張華峰：對調高股票印花稅感失望 促疫情退卻後立即下調相關印花稅

財經花生｜內地2007年加印花稅 A股「爆煲」後減凸

財政預算案｜傳電子消費券 擬以支付寶、PayMe、八達通等合作派發

滬指連跌三日 創板指險守3000點

財政預算案｜港交所：對提高股票印花稅的決定感失望

騰訊支持的猿輔導 擬籌10億美元 估值逾200億

財政預算案｜調高印花稅 恒指跌近千點 北水創記錄淨流出過百億

財政預算案｜陳茂波：調高股票印花稅至0.13%

財政預算案｜陳茂波：新一年財赤達1016億元 料未來4年將連錄赤字

財政預算案｜陳茂波：已覓未來十年建31.6萬伙公營房屋單位的土地

財政預算案｜政府研東九龍5幅商業地改劃為住宅地 料涉5800伙

東亞去年多賺11% 派息0.24元