Uber Eats：農曆新年期間訂單按年增五成
文章日期：2021年2月24日 16:01
送餐平台Uber Eats公布，疫情令不少市民選擇留守家中慶祝農曆新年，期內（2月12至16日）訂單錄得五成的按年增長，其中一名食客更以自取方式提取超過3,400元的意粉、意大利雲吞及沙律訂單，亦有一位顧客點選超過2,400元的壽司派對套餐送到府上。
回顧過去一年，Uber Eats指出，健康成為顧客選擇餐品的前提，政府實施堂食限制期間，平台健康食品訂單量大升8倍，包括純素、素食及健康食品。港人亦普遍提早晚飯時間至傍晚6時，每次點餐亦多選22%的餐點數量，反映在家工作的上班族均利用外送平台，享受與家人共享晚飯時光。
另外，Uber Eats觀察到平台的燒賣和蝦餃大受歡迎，亦有更多人訂購日本、越南和台灣美食，日本菜訂單更比去年同期增長10倍。港人亦與本地小店共渡時艱，社交隔離措施生效期間，Uber Eats上的中小型食肆訂單增加高達4倍。
Uber Eats今天宣布正式登陸青衣，平台香港總經理Elisa Janiec指出，團隊承諾會與各合作餐廳、送餐夥伴及整個飲食業緊密合作，攜手為客人送上各種美食。
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