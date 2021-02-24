至於對銀行非利息收入影響，東亞聯席行政總裁李民橋認為，上調印花稅主要影響高頻交易者，多於銀行的零售和高淨值客戶，隨着下半年香港市場做好，該行下半年非利息收入按年上升14%，當中來自股票、投資銷售，以及私人銀行和保險業務，有多方面帶動業務增長。

東亞2019年上半年為中國業務作大幅撥備，該行在2020年的純利仍有10.86%增長，其中東亞中國稅前虧損按年大幅收窄77.96%至10.48億元。聯席行政總裁李民斌表示，去年該行的首要是去風險，經過以往兩年的努力已經幾乎完成，滿意目前企業貸款的組合。他指去年中已經開始恢復貸款增長，去年內地經濟復蘇強韌，今年經濟亦會不錯，今年的貸款規模會有不錯的增長，但未有正面回應能否在今年扭虧為盈。

去年預期信貸損失按年減少35.56%至46.74億元。單計香港的撥備按年上升3倍至12.82億元，不過下半年較上半年少三成至5.28億元。李民橋表示，在風險管理下未有特別撥備需要進行，雖然不良貸款率短期會維持高位，不過認為本地信貸撥備會開始下跌。

李民斌表示，該行資本水平較強，不過新冠肺炎疫情為銀行帶來不穩定因素，所以保持較多資本增加靈活性，仍在派息比率政策的三成至七成範圍內。該行正在出售東亞人壽，對資本水平有潛在改善，不過未有披露出售進度，目前有與不同企業討論，亦未有表示是否會派特別息。

東亞截至去年底的普通股權資本比率為16.5%，較去年底上升0.9個百分點，不過去年派息比率為41.24%，低於2019年的51.68%。

記者：歐陽偉昉

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