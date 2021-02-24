除香港以外，僅內地及英國設有股票印花稅，但兩地只向買或賣方單邊收取。當中，內地在沽出時才收0.1%；英國雖然有高達0.5％的買入印花稅，但部分中小型股票則可豁免。而當炒的美股、日本、新加坡及澳洲股市，均不徵收股票印花稅。

早前，財經事務及庫務局局長許正宇曾表示，2019/20財政年度中，印花稅佔政府收入約一成，當中約半來自股票交易印花稅；並料在2020/21財政年度將繼續是重要收入來源之一。數據顯示，過去2015年至2020年的5個財政年度，股票交易印花稅收入由235億元至369億元不等。

許正宇稱，留意到有意見認為應調高稅率以增庫房收入；亦有人要求調低甚至取消，以刺激交投，政府一直有檢討股票交易印花稅率，考慮政府收入的同時，亦平衡市場發展，特別是維持與其他主要股票市場間的競爭力。

受消息影響，港交所（0388）低見489.6元，現報509.5元，挫8.7%。事實上，內地財政部亦曾於2007年5月30日凌晨，突然大增股票印花稅三倍，由0.1%加至0.3%。消息公布後，當天滬深兩市即大跌6%，859家上市公司跌停板，市值蒸發1.2萬億元人民幣。