他說，之前他除了親自向財爺遞交業界反對增加股票印花稅的意見書外，更聯同業界一眾資深代表，親自向財庫局力陳增加印花稅對香港弊大於利的理據，遺憾政府無聽取他們業界的聲音，罔顧業界生存空間，進一步對奄奄一息的中小型券商造成重大打擊。

他強調，現時新冠疫情持續，百業蕭條，金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，是一隻「會生金蛋嘅雞」，支撐幾萬個家庭的生計，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是「得不償失」。

他和業界都非常理解現時香港的經濟情況，百業受疫情影響不少商店瀕臨結業邊緣、打工仔亦面對一波又一波裁員潮、政府的財政更錄得有史以來最大的赤字。此際「財爺」最終決定增加股票印花稅，他和業界感到遺憾之外亦只能無奈接受，只希望增加印花稅不會大大影響未來的成交金額，令金融界能在此艱難時期，為社會出一分力、大家守望相助。不過他要求政府在加印花稅的同時，能夠鄭重承諾，當疫情退卻、政府財政收入回復之際，要立即下調股票印花稅至恆常水平甚或至更低稅率，以支持金融市場健康發展，維持本港股票市場在國際間的競爭力。

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