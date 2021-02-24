財經花生｜內地2007年加印花稅 A股「爆煲」後減凸
文章日期：2021年2月24日 15:30
香港的股票印花稅已經差不多20年沒變動，財爺在今天的預算案中宣布加股票印花稅三成，對股齡較淺的投資者都會覺得陌生。若論令人印象深刻的加印花稅事件，莫過於2007年5月30日凌晨，內地財政部在A股炒得「㷫烚烚」時突然大增股票印花稅三倍，由0.1%加至0.3%。當年A股在短短5個月內狂升四成，市場早已不斷傳出中央會出手打壓股市的消息。5.30加印花稅一公布，當天滬深兩市即大跌6%，859家上市公司跌停板，市值蒸發1.2萬億元人民幣。內地股民至今仍以「午夜雞鳴」來形容那次事件。
在大牛市中加印花稅，當然不會真正冷卻股民炒股的熱情。「午夜雞鳴」觸發的跌市很短暫，上證指數之後從5.30的4053點低位，一路炒到10月中的6124點才真正「爆煲」。
但值得注意是，在牛市時加印花稅，當熊市臨到之後減印花稅的壓力就會很大。2008年A股跌跌不休，至當年4月24日，上證指數已跌回3583點，當局即把股票印花稅減回0.1%，相距加印花稅不到一年。但這仍未能成功托市，到當年9月19日，還把原本買賣雙方都徵收的0.1%股票印花稅改為單邊徵收，換句話說，加印花稅一年多後，內地當局還要「減凸」。
花生醬
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