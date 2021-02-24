在大牛市中加印花稅，當然不會真正冷卻股民炒股的熱情。「午夜雞鳴」觸發的跌市很短暫，上證指數之後從5.30的4053點低位，一路炒到10月中的6124點才真正「爆煲」。

但值得注意是，在牛市時加印花稅，當熊市臨到之後減印花稅的壓力就會很大。2008年A股跌跌不休，至當年4月24日，上證指數已跌回3583點，當局即把股票印花稅減回0.1%，相距加印花稅不到一年。但這仍未能成功托市，到當年9月19日，還把原本買賣雙方都徵收的0.1%股票印花稅改為單邊徵收，換句話說，加印花稅一年多後，內地當局還要「減凸」。

花生醬

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