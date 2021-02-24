報道指，相關消費金額會透過政府中央平台登記，然後直接存入登記人的電子儲值支付工具戶口。據悉，政府擬聯絡八達通、支付寶、PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，市民須於月內在本地實體店或網店消費使用，可涵蓋零售、餐飲、服務行業等，不能累積使用，亦不可用於海外消費，計劃最快今年內推出。

報道引述政府消息人士指，分期派發消費券不是扶貧，而是有助帶動消費市場，推動本地消費，有一個槓桿作用，幫助復蘇經濟。

計劃推行時，市民可向政府登記，再選擇收劵的儲值支付工具平台，當局將聯絡本地儲值支付工具營辦商，物色合適對象協助推行計劃，當中會考慮商戶與市民的使用度﹑方便度﹑普及性﹑ 營辦商經驗等。

報道指，消費劵派發形式跟政府早前派錢不同，料籌備工作及程序會較複雜及需時，會少於一年時間，強調政府會盡快公布細節及推行，屆時申領的系統會以方便、簡單為原則，亦會要求申領者核實身份。

消費股個別發展，莎莎國際（0178）創52周高，見2.17元，現報2.09元，升8.29%；卓悅控股（0653）現報0.213元，升8.12%；周大福（1929）創52周高，見11.76元，現報11.18元，跌4.28%；普拉達（1913）收報45.75元，現4.98%；六福集團（0590）現報21.3元，升0.24%；周生生（0116）現報10.32元，跌5.15%。

三間電子支付公司的母企，港鐵（0066）創52周高，見47.5元，收報46.35元，升0.11%；阿里巴巴（9988）收報242.2元，跌2.18%；匯控（0005）收報46.05元，跌1.39%。

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