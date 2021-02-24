財政預算案｜港交所：對提高股票印花稅的決定感失望
文章日期：2021年2月24日 14:54
財政司司長陳茂波今早宣讀最新一份財政預算案，決定調高股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。港交所（0388）表示，對提高股票印花稅的決定感到失望，惟認同徵稅是政府收入的來源。
港交所今日全日捱沽，陳茂波公布調高股票印花稅稅率後，其股價最多急擠逾12%，低見189.6元，跌穿20天平均線，現報508.5元，仍跌8.9%。
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