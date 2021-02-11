騰訊支持的猿輔導 擬籌10億美元 估值逾200億
文章日期：2021年2月24日 13:55
彭博引述消息指，騰訊控股支持的猿輔導正在以超過200億美元(約1550億港元)的估值尋求新一輪融資。
消息指，總部位於北京的線上教育公司猿輔導計劃至少籌集資金10億美元，並已經與博裕資本和德弘資本等投資者舉行了商談。他們表示，本輪融資尚未最終敲定，其規模將取決於投資者的興趣。
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