恒指高開後曾經升160點，之後急轉直下，最多倒跌806點，低見29,826點喘定，收報30,045點，跌586點或1.92%；國指跌2.27%。恒指中型股小型股指跌3%、4%。大市沽壓沉重，交投相當暢旺，半日成交1790億元。