【有片：選股王】科網股或完成調整 美團可小注
文章日期：2021年2月24日 13:11
恒指高開後曾經升160點，之後急轉直下，最多倒跌806點，低見29,826點喘定，收報30,045點，跌586點或1.92%；國指跌2.27%。恒指中型股小型股指跌3%、4%。大市沽壓沉重，交投相當暢旺，半日成交1790億元。
科技、新能源、資源等行業股份成跌市重災區，美團（3690）比亞迪股份（1211）信義光能（0968）紫金（2899）贛鋒（1772）跌約5%至6%不等。內需消費股亦未能倖免，安踏（2020）申洲（2313）飛鶴（6186）齊跌逾半成。強勢內銀內險招行（3968）太保（2601）跌4%、6%。
此外，對後市具指標性的港交所（0388），今早曾經跌至506元，最多急挫近一成，跌穿20天線，之後低位雖然反彈，半日跌約半成，但仍低於20天線。不過，今早低位料可一守，若然未來兩天可以500元之上逐步回穩，對3月份的港股來說還好，有機會反彈，否則展開跌浪有更深調整。
今早部分港澳或旅遊概念股、水泥股逆市做好，銀娛（0027）升1%，莎莎（0178）升7%。中建材（3323）升3%。首都機場（0694）升半成。不過，若然市况再挫，相信也獨善其身，即使市况回穩，也不會成焦點大漲，現水平追入雞肋。現時倒不如留意率先調整的科網股是否逐漸見到支持反彈，美團（3960）上月下跌低位及50天線約350元料可發揮支持作用，可以小注博反彈，惟跌穿335元則宜先行離場。
劉思明