財政預算案｜調高印花稅 北水流走近200億
文章日期：2021年2月24日 15:43
【15:43更新】恒指仍未止瀉，午後曾跌最多1009.96或3.59%，比率是2020年5月22日後最大跌幅，目前暫低見29532.68點，是2021年2月9日29263.98點後最低。
北水淨流出續擴大，達194億，續創記錄新高。
【13:21更新】調高印花稅 恒指跌近千點 北水創記錄淨流出過百億
恒指跌幅擴大，暫跌最多962點或3.14%，是去年5月22日後最大跌幅，低見29670.49點，是2月9日29263.98點後最低。
北水南下合計淨流出107.95億元，終止連續38日流入，同時亦是開通以來，最大單日淨流出。
港交所現跌7.97%。
【13:00原文】政府調高印花稅 恒指午後即跌逾840點 港交所跌12%
恒指半日跌586點，政府於中午收市期間宣布調高股票印花稅，恒指開市後即時跌逾840點，跌穿上午低位。
港交所（0388）由半日跌5.37%，擴大至曾跌最多12.26%，是2015年7月6日後最大跌幅，失守500元，低見489.6元，是2021年1月19日484.4元後最低。連跌3日累計跌73.7元。
恒指曾跌最多869點或2.84%，是8月7日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見29762.76點，是2月10日29732.23點後最低。
財政司長陳茂波指發表新一份財政預算案。他指，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更高的台階。
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