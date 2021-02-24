康希諾新冠疫苗上市申請獲中國國家藥監局受理
文章日期：2021年2月24日 12:30
康希諾生物（6185）的新冠疫苗繼在巴基斯坦獲得緊急使用授權後，集團公布，該新冠疫苗附條件上市申請獲國家藥監局受理。
集團指，名為克威莎的新冠疫苗在2月21日已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。該疫苗的保護效力數據結果達到世衛及國家藥監局相關標準要求，並在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷 5 個國家開展了全球多中心Ⅲ期臨床研究，已完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。
康希諾生物今日早市跌6.13%，暫報349.2元，股份開盤曾高見384元，升3.23%，其後回軟，曾低見343.6元或跌7.6%，早市成交額約3.39億元。
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