集團指，名為克威莎的新冠疫苗在2月21日已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。該疫苗的保護效力數據結果達到世衛及國家藥監局相關標準要求，並在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷 5 個國家開展了全球多中心Ⅲ期臨床研究，已完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。

康希諾生物今日早市跌6.13%，暫報349.2元，股份開盤曾高見384元，升3.23%，其後回軟，曾低見343.6元或跌7.6%，早市成交額約3.39億元。

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