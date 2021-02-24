財政司長陳茂波指發表新一份財政預算案。他指，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更高的台階。