財政預算案｜陳茂波：調高股票印花稅至0.13%
文章日期：2021年2月24日 12:42
財政司長陳茂波指發表新一份財政預算案。他指，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更高的台階。
政府消息人士指，將於8月1日起上調稅項，為2001年來首次調整稅率，預期至明年3月底將帶來額外收入80億元。
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