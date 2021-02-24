東亞去年多賺11% 派息0.24元
文章日期：2021年2月24日 12:20
東亞銀行（0023）截至2020年底全年純利36.14億元，按年升10.9%，每股基本盈利0.97元，派第二次中期股息0.24元，較2019年第二次中期息0.35元減31.4%，全年股息0.4元，亦較2019年的0.46元減13%。而集團的撥備前經營溢利按年跌15.4%至83.47億元。應佔溢利增加，主要是由於內地的減值損失大幅減少所致。
集團去年淨利息收入按年跌20.7%，至115.5億元。淨息差由1.86%收窄至1.48%，而賺取利息之平均資產減少0.4%。服務費及佣金收入淨額增加1.6%，至29.22億元。來自貸款、零售銀行服務、證券及經紀及投資產品銷售的佣金收入淨額均錄得增長。而不利的宏觀經濟狀況導致信用卡和與貿易相關之業務佣金收入下跌，抵消了部分服務費及佣金收入的增加。去年東亞的非利息收入增加11%至57.60億元，而經營收入總額下跌12.4%，至173.1億元。
去年東亞的金融工具之減值損失支銷淨額由2019年的72.53億元大幅下降至2020年的46.74億元，主要是由於中國內地業務錄得的減值損失減少所致。減值貸款比率由2019財年底的1.22%，上升至2020財年底的1.26%。香港業務的減值貸款比率由0.25%上升至0.75%，而內地業務的減值貸款比率則由3.8%下降至3.1%。另外，在2020年位於馬來西亞營運的一所聯營公司之投資減值損失，金額為4.02億元。
按地區計，香港業務的經營收入按年下跌 8.7%。當中淨利息收入下跌 23.5%，拖累業績表現。淨息差較去年收窄41個基點。服務費及佣金收入增長令非利息收入上升19.4%，抵銷淨利息收入的部分跌幅。3月金融市場的波動導致東亞及其保險附屬公司的債務和股權投資組合於上半年錄得重大估值虧損。零售銀行方面，去年受淨利息收入減少的影響，經營收入較 2019 年下跌 16.7%。而企業銀行方面，淨利息收入下跌 1.6%，非利息收入上升帶動經營收入增加 2.3%。
內地方面，由於淨息差在低息環境下收窄，淨利息收入減少23.2%，至41.12億元。至於資產質素方面，2020年底的減值貸款比率較2019年底下降71個基點至3.10%，集團預計改善趨勢在2021年將會繼續。
其他報道
財政預算案｜未來5年發1755億元綠色債券 設零售債券予市民參與
財政預算案｜今年發行240億銀債及150億iBond 銀債認購資格降至60歲
財政預算案｜政府分三年向貿發局撥款3.75億元 資助開發虛擬平台
財政預算案｜恒指跌806點失守三萬關 北水流出 港交所逾6年最大跌幅
財政預算案｜恒指失守30000點 傳加印花稅 港交所跌逾8%
財政預算案｜陳茂波預計今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%