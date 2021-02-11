恒指半日跌586點或1.92%，報30045點，30000點關失而復得，成交金額1790億元；國指跌270點或2.27%，報11639點。恒生科技指數收報9505點，跌3.63%。

恒指曾跌最多2.63%，是2021年1月28日後最大跌幅，半日低見29826.01點，是2月10日29732.23點後最低。

藍籌15隻升，36隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升4.22%，收報8.64元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點。中海油（0883）跌5.96%，收報9.78元，是跌幅最大的藍籌。

經濟日報曾刊登消息指政府擬提高印花稅，港交所（0388）曾跌最多9.32%，是2015年7月8日後最大跌幅，低見506元，是2021年2月4日504.5元後最低。半日跌5.38%，收報528元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低92點。

恒生科技指數成份股1隻升，31隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創52周高，見18.72元，收報18.06元，升3.91%；跌幅最大的是微盟（2013）收報24.85元，跌8.3%。

北水南下合計淨流出70.31億元，終止連續38日流入，南水北上合計淨流入12.09億元人民幣，較上日增加85.79%，連續第2日流入，累計流入18.6億元。

財政預算案中宣布派發消費券，消費股向上，周大福（1929）創52周高，見11.76元，收報11.12元，跌4.79%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.17元，收報2.07元，升7.25%。

疫苗接種，澳門放寬內地人入境，濠賭股延續升勢，美高梅中國（2282）創52周高，見14.42元，收報13.6元，跌1.02%；澳博控股（0880）創52周高，見11.8元，收報11.5元，升2.68%；銀河娛樂（0027）創52周高，見80.3元，收報76.8元，升0.99%。新濠國際發展（0200）收報16.58元，升2.35%；永利澳門（1128）收報15.82元，升4.22%；金沙中國（1928）收報38.15元，跌1.04%。

航空股先升後回。國航（0753）創52周高，見7.05元，收報6.88元，無升跌；南航（1055）創52周高，見5.99元，收報5.72元，跌2.22%；東航（0670）收報3.63元，跌3.46%；國泰（0293）收報7.5元，跌0.27%。

東亞銀行（0023）中午公布業績，績前跌4.4%，報18.14元。

美債息回落，息口敏感股亦隨大市下跌，友邦（1299）收報102.6元，跌2.66%；內銀、內險、本地地產股向下。

平保（2318）1月份保費收入跌5.5%。收報95.9元，跌0.42%。

安樂工程（1977）於英國倫敦設立首個據點。半日跌3.2%，報1.48元。

數碼通（0315）中期純利增0.75%，中期息14.5仙。半日升7.7%，報4.89元。

粵運交通（3399）撤回A股上市申請。半日升1.19%，報1.7元。

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