港交所全年多賺23%至115億創新高 派息4.46元
文章日期：2021年2月24日 12:17
港交所（0388）公布，去年全年股東應佔溢利按年升23%，錄得115.05億元，為歷史新高。財務業績連續第三年創新高，去年年收入及其他收益按年升18%，錄得191.9億元。EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年升19%，EBITDA 利潤率錄得77%，按年上升2個百分點。每股第二次中期股息派4.46元，按年增49%。連同去年9月派付的第一次中期股息每股3.71元，全年股息每股8.17元，創歷史新高。
分項收入方面，標題平均每日成交金額創新高，令交易及結算費增加，帶動主要業務收入按年升24%，錄得168.56億元。滬深港通收入及其他收益達19.26億元新高，升 91%。投資收益淨額較 2019 年下跌 18%，主要因為集體投資計劃的公平值收益減少以及利息收益減少。
營運支出按年升11%，若不計港交所慈善基金慈善捐款，營運支出僅升 8%。開支增加主要來自年度薪酬調整，以及前年6月收購港融科技後僱員數目上升，資訊技術成本及專業費用增加。
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