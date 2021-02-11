分項收入方面，標題平均每日成交金額創新高，令交易及結算費增加，帶動主要業務收入按年升24%，錄得168.56億元。滬深港通收入及其他收益達19.26億元新高，升 91%。投資收益淨額較 2019 年下跌 18%，主要因為集體投資計劃的公平值收益減少以及利息收益減少。

營運支出按年升11%，若不計港交所慈善基金慈善捐款，營運支出僅升 8%。開支增加主要來自年度薪酬調整，以及前年6月收購港融科技後僱員數目上升，資訊技術成本及專業費用增加。

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