財政預算案｜陳茂波：港交所會檢視第二上市制度
文章日期：2021年2月24日 12:03
新一份財政預算案今日公布。財政司長陳茂波指，去年香港股市平均每日成交金額達1295億元，較前年上升49%；同期的首次公開招股集資額達3975億元，較前年上升27%，其中內地企業的集資額佔超過九成。香港不單是國際首選的集資平台，更是全球第二大生物科技公司的融資中心。
他指，港交所會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所會在稍後諮詢市場。
陳茂波指出， 「互聯互通」計劃擴大香港資本市場的深度和廣度，亦配合國家的金融發展策略。政府會爭取繼續擴容，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。隨着國際投資者透過「互聯互通」計劃加大參與A股市場，利用A股指數期貨對沖風險的需求日益增加。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。
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