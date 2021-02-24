他指，港交所會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所會在稍後諮詢市場。

陳茂波指出， 「互聯互通」計劃擴大香港資本市場的深度和廣度，亦配合國家的金融發展策略。政府會爭取繼續擴容，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。隨着國際投資者透過「互聯互通」計劃加大參與A股市場，利用A股指數期貨對沖風險的需求日益增加。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。

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