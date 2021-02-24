財政預算案｜派電子消費券 部分零售股現V形彈
文章日期：2021年2月24日 11:49
財政司司長陳茂波今日在新一份的財政預算案公布，政府計劃向合資格18歲或以上人士，以及新來港人士分期派發總額5000元電子消費券。部分零售股盤中現V形彈，當中化妝品股莎莎 （0178） 盤中曾高見2.17元或升12.44%，其後回落至1.94元，惟消費券消息確實後，即V形彈，暫報2.05元，升6.22%。
同行卓悅（0653）今日亦曾高見0.22元或升11.68%，暫回軟至升2.54%，暫報0.202元。
餐飲股方面，叙福樓（1978）暫升2.13%，暫報0.48元。大家樂（0341）及大快活（0052）盤中亦現V形彈。當中大家樂早後飆至高位18.14元後，曾回落至17.66左右反彈，暫升1.12%，報18.08元﹔大快活亦在早後曾見18.64元後，回至18.24元，但消息公布後亦回升18.5元，暫升0.22%。太興（6811）則暫升5.03%，報2.09元。
地產收租股方面，暫領展（0823）跑出，暫升1.81%。
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