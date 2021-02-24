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財政預算案｜派電子消費券 部分零售股現V形彈

文章日期：2021年2月24日 11:49

財政司司長陳茂波今日在新一份的財政預算案公布，政府計劃向合資格18歲或以上人士，以及新來港人士分期派發總額5000元電子消費券。部分零售股盤中現V形彈，當中化妝品股莎莎 （0178） 盤中曾高見2.17元或升12.44%，其後回落至1.94元，惟消費券消息確實後，即V形彈，暫報2.05元，升6.22%。