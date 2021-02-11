財政預算案｜恒指跌806點失守三萬關 北水流出 港交所逾6年最大跌幅
文章日期：2021年2月24日 11:28
政府公布財政預算案，恒指跌幅一路擴大，失守30000點。北水南下合計淨流出42.64億元，終止連續38日流入。
恒指曾跌806點或最多2.63%，低見29826.01點，跌幅是1月28日後最大，而低位則是2021年2月10日29732.23點後最低。
藍籌17隻升，34隻下跌，1隻無升跌。市傳加股票印花稅，港交所（0388）跌8.6%，報510元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低147點。彭博社其後報道，經濟日報其後將有關報道從網站刪除，不過港交所跌勢未止。
港交所曾跌最多9.32%，是2015年7月8日後最大跌幅，當日跌幅為11.71%。目前低位見506元，是2021年2月4日504.5元後最低。
中生製藥（1177）升3.86%，報8.61元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。
其他報道
財政預算案｜陳茂波預計今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%
路透社：微博已聘投行安排下半年香港第二上市 集資最多54億元
恒指高開70點 科指跑贏恒指 匯控跌1.18% 新地、港鐵創52周高
鮑威爾稱利率保持近零 美債息回落 10年期低見1.3399厘