恒指曾跌806點或最多2.63%，低見29826.01點，跌幅是1月28日後最大，而低位則是2021年2月10日29732.23點後最低。

藍籌17隻升，34隻下跌，1隻無升跌。市傳加股票印花稅，港交所（0388）跌8.6%，報510元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低147點。彭博社其後報道，經濟日報其後將有關報道從網站刪除，不過港交所跌勢未止。

港交所曾跌最多9.32%，是2015年7月8日後最大跌幅，當日跌幅為11.71%。目前低位見506元，是2021年2月4日504.5元後最低。

中生製藥（1177）升3.86%，報8.61元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

其他報道

財政預算案｜推95億支持企業措施 包括寬減非住宅物業差餉

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止4連跌

財政預算案｜陳茂波預計今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%

市傳將調高股票印花稅 港交所暫跌逾7%

蘋果計劃提高季度股息

「契媽」Cathie Wood「大量」買入Tesla

美國參議員稱將恢復立法 對抗中國對美企的審查

路透社：微博已聘投行安排下半年香港第二上市 集資最多54億元

恒指高開70點 科指跑贏恒指 匯控跌1.18% 新地、港鐵創52周高

滬深兩市高開 人行進行100億元人幣逆回購

港股ADR跌77點 港交所、東亞業績 留意息口敏感股

鮑威爾稱利率保持近零 美債息回落 10年期低見1.3399厘

鮑威爾淡化通脹擔憂 道指3連升 比特幣跌12.7% Tesla跌2%