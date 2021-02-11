港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止4連跌
文章日期：2021年2月24日 11:20
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升0.16點子至0.12464%。
港元現報7.7539元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.754元，亦曾升值最多6點子，報7.7532元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.03667%；1星期HIBOR跌0.38點子至0.07482%；2星期HIBOR跌0.41點子至0.09952%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.23321%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.46679%；12個月期HIBOR無升跌報0.61929%。
美元指數現報90.071貶值0.098點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.11488%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0098%，終止連續6日收窄，利差是2021年2月22日後最高，當日差距為0.0107%
對上一次終止連續6日收窄，是2021年2月12日，當日利差報0.0394%。
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