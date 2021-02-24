報道引述美國官員指，中國政府不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，藉此壓制對共產黨的反對聲音。報道提到，新審查法案將要求總統設立一個國家安全委員會(NSC)下屬的跨部門工作組，以監控和應對中國對美國人和美國企業的審查或威脅。

但有國會人士認為，成立任務小組的做法力度不足，要求採取更強力的回應，例如若美國員工因中國方面壓力而遭開除，能夠更容易提起訴訟，或是要求美國大學披露與孔子學院的財務關係等。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他已經指示議員們研擬一套措施以應對中國崛起，利用國會兩黨對中國持強硬立場的氛圍，強化美國科技業和對抗不公平做法。

近年中美關係緊張，兩國矛盾亦於商業層面可見。美國前司法部長William Barr曾表示，好萊塢電影公司經常屈服於壓力並審查自己的電影以「取悅」中國。中國去年超越美國，成為全球最大的電影市場。

美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在社交媒體Twitter發布支持香港反修例示威活動的帖文後，2019年中國停止轉播NBA賽事一年。

2018年，中國政府強迫全球航空公司和連鎖酒店網站更改對台灣的稱呼，以暗示台灣是中國的一部分。