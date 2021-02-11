恒指高開70點 科指跑贏恒指 匯控跌1.18% 新地、港鐵創52周高
文章日期：2021年2月24日 09:28
聯儲局淡化通脹憂慮，科指跑贏恒指，恒指今早高開70點或0.23%，報30702點，成交金額57億元；國指今早高開58點或0.5%，報11968點。恒生科技指數開市報9931點，升0.69%。
藍籌37隻升，7隻下跌，8隻無升跌。舜宇（2382）升2.4%，報213.2元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.78%，報6.42元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。
匯控（0005）績後續跌1.18%，報46.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
兩藍籌破頂，新地（0016）創52周高，見124.3元，開市報124.3元，無升跌；港鐵（0066）創52周高，見47.15元，開市報47.15元，升1.84%。
恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創52周高，見17.9元，開市報17.9元，升2.99%；跌幅最大的是丘鈦科技（1478）開市報15.9元，跌2.45%。
多間公司公布業績，包括東亞銀行（0023）開市報18.98元，無升跌、港交所（0388）開市報559元，升0.18%。
美債息回落，息口敏感股個別發展，友邦（1299）開市報105元，跌0.38%；中人壽（2628）開市報16.98元，升0.35%；本地地產股普遍向上。
平保（2318）1月份保費收入跌5.5%。開市報97.2元，升0.93%。
安樂工程（1977）於英國倫敦設立首個據點。開市報1.53元，無升跌。
數碼通（0315）中期純利增0.75%，中期息14.5仙。開市報4.75元，升4.6%。
澳博（0880）去年財年盈轉虧蝕30.25億元，不派末期息。開市報11.1元，跌0.89%。
粵運交通（3399）撤回A股上市申請。開市報1.68元，無升跌。
破頂股包括，國航（0753）創52周高，見6.9元，開市報6.9元，升0.29%；周大福（1929）創52周高，見11.76元，開市報11.76元，升0.68%；希慎（0014）創52周高，見33.05元，開市報33.05元，升0.3%；信和置業（0083）創52周高，見12.96元，開市報12.96元，升2.05%。
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