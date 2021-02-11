港股ADR跌77點 港交所、東亞業績 留意息口敏感股
文章日期：2021年2月24日 08:54
美股個別發展，港股ADR跌77點或0.25%，報30554點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.5%，折合報703.5元；阿里巴巴（9988）跌1.06%，折合報244.97元；小米（1810）跌0.06%，折合報28.08元；美團（3690）升0.65%，折合報395.36元；匯控（0005）跌0.88%，折合報46.29元；建行（0939）跌0.25%，折合報6.35元。
美期向下，道期跌0.05%，標期跌0.08%，納期跌0.11%。日股現跌1%，韓股現跌0.63%，澳股現跌0.46%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括東亞銀行（0023）、港交所（0388）等。
美債息回落，留意近期對息口敏感的保險、銀行股、科技股表現。
平保（2318）1月份保費收入跌5.5%。
安樂工程（1977）於英國倫敦設立首個據點。
數碼通（0315）中期純利增0.75%，中期息14.5仙。
澳博（0880）去年財年盈轉虧蝕30.25億元，不派末期息。
粵運交通（3399）撤回A股上市申請。
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