聯儲局主席鮑威爾重申寬鬆立場，即使經濟前景改善，聯儲局仍將保持購債操作，並淡化通脹擔憂，稱最近債券殖利率上漲表達了市場對經濟前景強勁的「信心」，美股應聲反彈。航空、酒店和周期性股票跑贏大市，蘋果曾挫6%見近4個月最大跌幅、Tesla曾跌最多13.37%，抹去今年以來全部漲幅，收市跌2%。比特幣曾跌最多18.09%，收市仍跌12.7%，報47962美元。