鮑威爾淡化通脹擔憂 道指3連升 比特幣跌12.7% Tesla跌2%
文章日期：2021年2月24日 08:23
聯儲局主席鮑威爾重申寬鬆立場，即使經濟前景改善，聯儲局仍將保持購債操作，並淡化通脹擔憂，稱最近債券殖利率上漲表達了市場對經濟前景強勁的「信心」，美股應聲反彈。航空、酒店和周期性股票跑贏大市，蘋果曾挫6%見近4個月最大跌幅、Tesla曾跌最多13.37%，抹去今年以來全部漲幅，收市跌2%。比特幣曾跌最多18.09%，收市仍跌12.7%，報47962美元。
道指連升3日，累計升44.01點；標指先跌後回升，曾跌最多1.83%，是1月29日後最大跌幅，。納指收市跌幅收窄，曾跌最多3.91%，是2020年9月8日後最大跌幅，納指連跌2日，累計跌409.262點。
道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.05%，報31537點。標普500指數收漲4點，升幅0.13%，報3881點。納斯達克綜合指數收跌67點，或0.51%，報13465點。
迪士尼升2.78%，報197.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而家得寶跌3.12%，報267.24元，拖低道指56點。
科技股方面，蘋果收市報125.86元，跌0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報2060.12元，升0.28%，亞馬遜收市報3194.5元，升0.43%，Facebook收市報265.855元，升2.12%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報411點。德國DAX指數收跌0.62%，報13864點；法國CAC 40指數漲0.22%，報5779點；英國富時100指數收漲0.21%，報6625點。