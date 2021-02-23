納指開市再挫2%，現跌約300點至13230點。道指早段跌近百點至31429點，標普500指數跌0.9%，現報3841點。美國10年期債息現報1.369厘。

美國時間周二，聯儲局主席鮑威爾將出席參議院銀行委員會聽證會，这是鮑威爾自民主黨入主白宮並控制參眾兩院後首次參加國會聽證會，交易員將從中尋找聯儲局對借貸成本上升的取態。而近日，面對美國通脹預期升溫，美國國債孳息率向上，是觸發本輪股市調整的主因。

有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）一直強調美股估值過高，今日則再在Twitter發評論，指目前情況像極了1987年10月股災初期。

橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）則指，部分美股確實出現泡沫，目前美國前1000間大型企業當中約有5%的股價處於不可持續水平。但他又認為，基於新買家、高槓桿融資及異常延長的遠購合約等數據看，目前美股的總體泡沫指數，亦未及2000年及1929年的水平。