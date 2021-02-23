暫時獨善其身的要數財政司司長陳茂波，明顯是因為要為新一份財政預算案做最後準備，他聲言要「睇餸食飯」，預示「筆直」菜式有限。但就算是同枱食飯，恐怕亦難免各自修行，不少開完年甚至已經或準備離枱。

經過近一兩年施政失當、反智抗疫，政府已成功製造出非靠經濟反彈不可的困境，「赤字財爺」理應有更大發揮空間，可大談如何變革預算案。但此一時彼一時，觀乎政治上施政空間已大為收窄，財政政策對內的社會資源分配（紀律部隊、大學、醫療、社工、港台⋯）相信已「冇數講」；對外則大有可為，一方面配合直送大灣區，另一方面則在西方主流社會智庫組織的營商downgrade潮中，力保國際金融中心地位。

施政報告最失敗是不急市民所急，財政預算講錢傷感情，就更加容易直接失分，不派糖便港人身份認同及荷包歸屬感發球雙錯誤。有建議指可派發1萬元電子消費券，救一時燃眉之急筆者並不反對，只要不變質成為下載「安心出糧」APP便可。

但更重要的是，疫情重創環球經濟，香港封關失敗抗疫更失敗，一年間就疫施政，最終重創本地生意。財爺已難撥亂反正，卻仍應多以企業為定位，對症下藥，反正本地經濟已惡化至SARS年代，nothing to lose，就如亞洲金融海嘯迫使韓國結構轉型，先死而後生，沒有未來的話即便有未來基金又有啥用？最重要是有工便有人。

失業率創17年新高，SARS時才剛得幾歲的年輕人成為重災區不再話下，大灣區似被打造成金融專才唯一生路。去周六王維基為香港大學為工商管理碩士課程講課，分享其四十年來的創業經驗及營商哲學等，並成功爭取對外免費開放（下堂在本周六），網上反應熱烈，便再次證明私人市場的效率及企業家的觸覺遠勝政府，靠保就業還不如自己創業。

現下特府管理班子將來無法子不順利過渡，一旦帶領香港進入結構性財赤的日子，無責可問為官者下場亦不至於太慘烈，特別是改善民生如今已受政治所限，得讓路予配合大國策，明日大嶼籌資是收order「做嘢」，粵港澳信用大灣區評級新債冚舊債，免回到舊日大嶼落得掏空庫房、車毁人亡之污名。

眾所周知陳茂波並非紅褲子出身，故此出自其及其團隊手筆的預算案也不會有甚麼亮點，強求家藏萬億盈餘的「富太持家」（林行止語），改變為睇餸食飯無米可炊的巧婦，實是阿茂整餅，多此一舉，要談公共理財哲學是自欺欺人，何況印象中其不算很處心積慮想博取掌聲的人，也似欠缺選特首的個人野心及政治智慧。

就像iBond，無論預期通脹通縮都好，已經成為「筆直」的招牌菜，面對通縮照推可也，硬說成通脹的中長期風險是不能忽視，幸好，外面已有不少交易員暗中觀察reflation trade，似乎仍有機會是蝕頭賺尾的選擇。

說來說去，經濟尚未恢復，政府指須維持逆周期措施，聽起來似乎變成鐵板一塊的官式擋箭牌，甚至乎毋用再考究的line to take，久而久之還忽視市場的自我實現功能，令逆周期政策往往事與願違。

然而，不少財經有識之士都知，面對結構性財赤，將引發不少經濟後遺症，一旦出現downward spiral式的發展形態，只會加速惡化並拖累中長遠的經濟發展，最終民不聊生。而財赤持續多久，取決於當局決心，需大力投入推動經濟，不能絕對量入為出。

事實上，財政儲備降至近8000億港元，相當於「夠使不足一年」的政府開支，與SARS爆發時相若。而官員「唱高開低」已經是慣常技倆，近日傳出的赤字「只有」3000億元，算是市場預期的接近下限。（尾季賣地收入便可像地產商作最後衝刺book靚條業績數）。

但正如筆者一向甚為敬重的關焯照教授此前所言，以現時的經濟仍處於衰退和財政儲備的消耗速度來看，今個財政年度的赤字預計高達4000億元，即是儲備會跌至7500億元，或更能反映實際數字。

關教授所言非虛，香港經濟疫後反彈，但並不代表經濟復蘇後，便會持續有高增長，因為香港仍有很多的結構性問題未解決，否則香港經濟只會停滯不前，更遑論維持其金融中心地位！

無論如何，疫苗上市新經濟股已牛三，舊常態估值修復，商界活動價值回歸。長實同新世界各自努力，前者啟德忽然高價奪最後一幅地王，後者高調表明將大手淡市高薪請人，合力營造出疫後本地商界恢復正常的基本盤。復加上市公司業績期正式展開，不難想像中外「港商」繼續大合奏，將業務策略發展方向企管重心融入大環境擁抱大政策，不用歇斯底里也可積極響應。

久利生

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