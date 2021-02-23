數碼通執行董事馮玉麟表示，5G家居寬頻和5G移動網絡的上客量超出預期。馮玉麟更指，短期內的5G業務難彌補漫遊方面的損失，長期則可補漫遊業務的缺口。期內EBITDA按年跌0.07%至12.73億元，主要受惠店舖的租金下跌，和業主具有更大的商議空間。

集團市場及銷售部主管林寶彤表示，因在家工作等對網絡需求大增，5G家居寬頻新增該類的客戶群，未來會加大推廣5G家居寬頻，如7日的免費試用期。期內流動服務月費計劃ARPU按年跌13%至196元，林寶彤表示，主要受因漫遊業務，令流動服務月費計劃ARPU大跌。林寶彤續指，隨著5G iphone 的推出，5G流動服務月費的利潤率改善EBITDA和推動收入。林寶彤更預期，5G的ARPU可持續提升。

馮玉麟表示，對於政府的太空卡實名制措施，目前正了解其方案，表示不擔心集團業務受影響。集團表示去年全年資本開資預測6.5億元至7億元，上半年的資本開資實際資本開資為2.9億元，預計下半年資本開資於3億元至4億元。

記者：陳麗歡

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