此外，前海管理局亦與香港中華總商會、香港工商總會、香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港廣東社團總會、澳門中華總商會簽署合作備忘錄，推動機構或合作專案落地前海。該局亦與香港數碼港管理公司簽署合作備忘錄，雙方就兩地優秀企業的落地服務和政策進行深入合作，共同推動為數碼港推介的香港優秀企業提供在前海落地的服務和相關政策支援、共同舉辦或參與數碼港舉辦的各類科創相關活動，甚至互相推薦優質企業，利用雙方資源幫助其開拓內地和香港及海外市場。

洪為民又指，前海深港合作區去年實現註冊企業增加值按年增長13%；稅收收入增長13.4%；實際使用外資43.05億美元，增長11.7%，佔全市的49.6%、全國的3%；累計註冊港資企業1.13萬家，實際利用港資佔前海實際利用外資比例達88.3%。在加快規劃建設「兩城六區一園一場六鎮雙港」，即海深港國際法務區、國際高端智庫集聚區，深港專業服務業、新型商貿物流發展、數字經濟、總部經濟集聚區；前海石公園；前海深港廣場；前海深港專業服務業小鎮、深港文創小鎮、深港商貿物流小鎮、深港數字經濟小鎮、深港總部經濟小鎮、港澳青年創新創業小鎮；及一帶一路貿易組合樞紐港和深港國際人才港等項目，預計新增約600萬平方米產業空間，將擴大深化合作發展新空間。

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