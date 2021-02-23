財匯局罕有公布 調查康宏核數師業績發保留意見是否適當
文章日期：2021年2月23日 18:05
財務匯報局今天就康宏控股（1019）2月18日公布的2017、2018和2019年度的財務報表，展開審計調查。該局指，在考慮到康宏的核數師中匯描述的例外情況的性質和程度後，其認為有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員作出調查，是否或可能就康宏公布的三個年報財務報表，發表適當的審計意見。
該局又指，鑑於康宏延遲發布財務報表、有關的審計意見對康宏上市地位的潛在影響，以及公眾就所謂的「謎網」的存在以及對康宏的某些交易的實質和商業理據；及某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序等，提出問題，因此其已立刻展開調查。
財匯局稱，中匯對於康宏相關年度的財務報表發出保留意見，這意味著除特定的例外情況外，中匯確認相關年度的財務報表已按照適用的財務匯報要求妥為編制。中匯表示受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據以發出無保留意見。但是該局認為，若此類例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師並不允許發表保留意見。相反，他們須退出審計或在審計報告中表明他們未能對財務報表表示意見，原因是，在該情況下，發出保留意見並不足以傳達情況之嚴重性。
至於財匯局所謂例外情況的影響，不限於財務報表的特定要素、賬目或項目，或代表財務報表的很大部分，便會定義為廣泛的影響。該局指，在這種情況下，要維持公眾對上市實體審計質素的信心，需要其具透明度的監管行動。
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