風險監控總監楊志良指出，去年下半年該行的減值撥備比上半年為少，與信貸風險第一、二階段轉移較之前減少有關，整體貸款質素仍然良好。他期望今年減值撥備情況會比去年為佳，但是最終取決於經濟復蘇進度而定。個人貸款拖欠在去年四、五月份增加，則受疫情影響致法院一度關庭，所以滯後出現，但是該行有經提供足夠撥備處理。他續稱，金管局的還息不還本計劃在2020年貸出逾千億元，到去年底只餘160億元，已償還本金逾80%，已不用資助。商業銀行業務主管林燕勝指出，去年很多中小企面對突發的情況而需要資金安排，但是隨著企業在3至6個月後重整生意模式，已見越來越少需要去延長還息不還本，下半年的生意更穩定下來，貸款步伐已正常化並有需求，但是非強勁增長。他相信，若經濟回穩，很多企業會健康發展。

執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫻補充，樓按市場受惠於今年首兩個月成交增加，情況會好些，恒生方面會做好些市場佔有率。信用卡業務因應消費習慣轉變，已和網上商戶等多些合作。

在尋求業務增長方面，鄭慧敏稱，該行在低息環境下，財富管理及個人銀行業務的個人理財務會成為主力，另會爭取利息收入較高的信用卡業務增長。另中國業務亦是另一動力。恒生銀行（中國）副總經理兼行長宋躍升表示，今年內地經濟有強勁反彈，疫情受控，消費及投資均有上升，加上內地正漸開放予境外投資及參與資本市場，因此料帶來更多跨境業務機會。

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