持牌人方面，截止去年年底，本港共有3122家持牌機構，按年增約40家；共有4.4萬名持牌人士，按年減少約260人。去年3月至12月內，新牌照申請按年大幅下跌，進行新受規管活動的申請共計錄得1.3萬宗，按年跌2500宗。

新上市公司方面，證監會共計審閱34宗新上市申請，包括2宗具不同投票權架構（WVR）公司申請，及4宗未有盈利生物科技公司申請。

此外，去年8月出現恒生科指首日掛牌大幅偏離每單位資產淨值（NAV）情況。證監會指出，為減低ETF錯誤定價的風險，連同港交所於ETF首個交易日的開市前時段內，對其施加價格限制，要求價格波幅限於15%之內， 決定於10月19日生效。 此外，證監及港交所於去年12月向ETF業界發出指引，又舉行網上研討會闡釋指引，共有超過100名業界人士出席。

記者：馬迪帆

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