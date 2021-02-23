美PR團隊解散半年後 Tesla大力聘內地PR團隊
文章日期：2021年2月23日 16:32
電動車特斯拉（Tesla）去年因解聘全部公關（PR）人手而於傳媒行業引起小風波。公司打入內地市場困難重重，本月初又因車質量問題遭內地當局約談，最終似選擇向傳統PR策略妥協。彭博報道引消息指出，Tesla正於上海、北京兩地招聘PR團隊，近期已至少增聘4人。報道續指，此前公司於內地僅有兩名面向媒體的PR人員。Tesla對報道未有置評。
於內地策略形成鮮明對比的，是行政總裁Elon Musk去年10月大膽解散公司於美國的PR及傳訊團隊，成為少數不聘公關的科企之一。Elon本人於社交媒體Twitter極為活躍，且吸引大量追隨者，更被稱為「推特股神」。當時有外媒報道指，公關團隊解散後，Tesla幾乎數月都不再回覆任何傳媒查詢。
不過，特立獨行的作法卻似乎無法在中國延續。彭博報道分析，Elon極為看重內地市場，而回歸傳統的PR策略相信將能幫助公司鞏固增長。報道指出，Tesla近期於微信（WeChat）放出「緊急招聘」（Urgent Hire）廣告，尋求聘用一名區內對外公共關係經理（Regional external relations manage），希望此角色將可「建立並鞏固Tesla於亞洲區內的良好企業形象」。
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