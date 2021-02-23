於內地策略形成鮮明對比的，是行政總裁Elon Musk去年10月大膽解散公司於美國的PR及傳訊團隊，成為少數不聘公關的科企之一。Elon本人於社交媒體Twitter極為活躍，且吸引大量追隨者，更被稱為「推特股神」。當時有外媒報道指，公關團隊解散後，Tesla幾乎數月都不再回覆任何傳媒查詢。

不過，特立獨行的作法卻似乎無法在中國延續。彭博報道分析，Elon極為看重內地市場，而回歸傳統的PR策略相信將能幫助公司鞏固增長。報道指出，Tesla近期於微信（WeChat）放出「緊急招聘」（Urgent Hire）廣告，尋求聘用一名區內對外公共關係經理（Regional external relations manage），希望此角色將可「建立並鞏固Tesla於亞洲區內的良好企業形象」。

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