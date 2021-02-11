匯控升幅收窄 恒指收市升幅收窄至312點 全日高低波幅822點
文章日期：2021年2月23日 16:30
美債息上升，早前受追捧的科技股再向下，而舊經濟股，特別是保險銀行等息口敏感股則支撐大市，恒指10天線(30303.2點)失而復得。
恒指今早低開129點後，曾跌最多193點，低見30126點，但中午受惠匯控（0005）績後曾升最多6.45%，為大市貢獻過百點，午後曾升最多628點，全日高低波幅822點。
恒指收市升312點或1.03%，報30632點，成交金額2674億元，較上日減少11.61%；國指升15點或0.13%，報11909點。恒生科技指數收報9863點，跌1.14%。
藍籌33隻升，18隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升12.03%，收報8.29元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.1%，收報28.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升4.77%，收報105.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻140點；美團（3690）跌1.85%，收報392.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股11隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報18.06元，升13.44%；跌幅最大的是快手（1024）收報358元，跌5.24%。
北水南下合計淨流入77.63億元，較上日增加43.69%，連續第38日流入，累計流入4460.4億元。南水北上合計淨流入6.51億元人民幣，終止連續1日流出。
匯控（0005）中午放榜，第四季度經調整除稅前利潤22億美元，高過市場預期的18億美元，午後股價曾升最多6.45%，是2021年2月16日後最大升幅，收報46.7元，升0.43%。
恒生去年少賺33%，派第四次中期股息2.8元，收報152.5元，跌0.2%。
睿見教育（6068）1.31億人幣購中國惠州市一小學7成股權。收報3.98元，升2.31%。
內地人入境澳門無需隔離，濠賭股全線向上。新濠國際發展（0200）收報16.2元，升6.3%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.28元，收報13.74元，升4.89%；澳博控股（0880）創52周高，見11.64元，收報11.2元，升7.9%；永利澳門（1128）收報15.18元，升4.69%；銀河娛樂（0027）創52周高，見78.8元，收報76.05元，升8.88%；金沙中國（1928）創52周高，見40元，收報38.55元，升7.53%。
台灣3月放寬外國旅客入境，航空股向上。國航（0753）創52周高，見6.89元，收報6.88元，升11.51%；南航（1055）創52周高，見5.89元，收報5.85元，升14.71%；東航（0670）收報3.76元，升7.43%；國泰（0293）收報7.52元，升4.88%。
紐約期油創52周高，見63元，油股向上，中石油（0857）收報2.89元，升3.21%；中海油（0883）收報10.4元，升3.38%；中石化（0386）創52周高，見4.57元，收報4.55元，升3.41%。
銅價曾升穿9200點，江西銅（0358）升4.59%，報22.75元。
黃金股個別發展，靈寶黃金（3330）收報1.4元，升6.06%；紫金礦業（2899）收報13.82元，跌5.21%；招金礦業（1818）收報8.71元，跌0.57%。
玖紙（2689）中期純利升75% 息12仙。跌12.48%，報13.74元。
中聯通（0762）1月4G用戶淨增約274萬戶。收報5.3元，跌1.85%。
鱷魚恤（0122）盈喜，料截至1月中期業績扭虧。收報0.385元，升6.9%。
勵駿（1680）漁人碼頭駿駿大道商舖重新部署出租。收報1.25元，升22.5%。
中人壽（2628）今年1月原保險保費收入按年增13%。收報16.92元，升1.08%。
其他破頂股包括，六福集團（0590）創52周高，見21.4元，收報21.25元，升9.31%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.93元，升6.63%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.12元，收報2.73元，跌0.73%。
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