香港駐世貿常設代表羅志康於爭端解決委員會會議上重申，香港強烈反對美國單方面和不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

商務及經濟發展局發言人表示，目前已有十三個世貿成員有意以第三方身分參與「專家組」的會議，顯示他們對這個關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

商務及經濟發展局發言人重申，香港是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿和亞太區經濟合作組織等國際組織作為單獨成員，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一樣。在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，既符合香港的單獨關稅區地位和世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

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