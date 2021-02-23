匯控不會在首季派發股息，行政總裁祁耀年表示是該行自己的決定，與考慮今年上半年的經濟條件，較適合採取謹慎取態，至年中按上半年經濟情况再作決定，至於是否在半年派息，會在今年稍後作出決定。

邵偉信補充，2021年的派息比率會比55%稍高。疫苗接種對經濟影響正面，英國亦已宣布逐步取消防疫封鎖限制，英國、香港以及亞州經濟會在今年下半年強勁回復，銀行的盈利表現也會在下半年回復較強的增長。他又表示，2022年前都不會進行回購。

去年匯控預期信貸損失為88億美元，為80億美元至130億美元預期的下限。邵偉信預期，預期信貸損失佔貸款總額會由去年底的0.81%，跌至2022年的0.3%，至於會否回撥預期信貸損失，要視乎經濟恢復情况，下半年前仍言之過早。

去年央行調降利率，不利銀行息差。近期美國10年期債息上升至約1.4厘，不過短期利率，如1個月港元拆息年初輕微下跌。邵偉信指淨息差下跌已經穩定，而第四季貸款有所增長，至今年下半年淨利息收入會開始穩定。

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