李澤楷旗下富衛據報擬到星洲或美國上市
文章日期：2021年2月23日 15:07
路透旗下IFR報道，不願透露身份的消息稱，李澤楷旗下在亞洲地區經營的保險公司富衛集團，計劃在新加坡上市，或結合在美國上市的收購工具（SPAC）公司，維持雙重股東結構。
報道指出，倘富衞來港上市，可能與公司預期的資本結構不符，因香港的上市規則只容許創新公司同股不同權，但是富衛的情況未能夠完全符合港交所的定義，目前正嘗試與港交所方面解決有關問題。
IFR指，富衛到美國上市，是該集團正考慮的另一個選項，有可能會與一家特別目的收購公司（SPAC）合併的形式運作。較早前，市場已經傳言，富衛擬來港上市，集資約30億美元（約232.6億元）。在新加坡市場新股上市集資紀錄，為李澤楷父親李嘉誠旗下和記港口信託所創，在2011年集資多達54.5億美元。若富衛到新加坡上市，有機會成為當地今年最大的新股集資計劃。
根據富衛的官網資料顯示，目前其在港澳、星馬泰、印尼、菲律賓、越南及日本，經營人壽及醫療保險業務，總資產達566億美元，共擁有960萬名僱客，及6200多員工。
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