分地區而言，截至去年底，香港員工有29000人，按年減少2000人。中國內地員工有27000人，按年減少1000人。印度、墨西哥、美國及法國員工都有所減少，但英國員工人數維持在4萬人。

然而就各地區的業績來看，亞洲區尤其是香港仍貢獻了大部分盈利。匯控2020年度第四季的列賬基準稅前盈利為13.85億美元，按年扭虧為盈，按季則下跌55%。按年大幅好轉。期內亞洲區的稅前盈利為22.76億美元，按年倒退44%，按季倒退29%，但仍超過了集團整體的稅前盈利。當中，香港區貢獻12.19億美元，按年減53%，按季減36%。中國內地貢獻6億美元，與去年同期相若，按季升16.5%。

歐洲方面，第四季稅前虧損12.29億美元，全年稅前虧損42.05億美元。中東及北非業務第四季稅前賺3.45億美元，按季扭虧，按年増21%。北美業務稅前賺1.52億美元，按年及按季均扭虧為盈。拉丁美洲則稅前虧損1.59億美元。

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