債息影響股市，主因是短期升幅過急，令投資者倉位出現調整引發混亂。從絕對水平來看，當前的1.4厘，甚至是2厘，其實對股市都影響不大，2017年全球股市也跟債息同步走高。現在的問題是部份新經濟股估值偏高，而傳統舊經濟股，尤其是金融、地產股都很低殘，或至少遠談不上昂貴。現在指數不重要，集中在個股便可，新經濟股低買高賣，舊經濟股則可持有捕捉換馬升浪。

澳門宣布內地入境旅客無須隔離，意味已幾乎全面開關，濠賭股全線暴漲，升幅普遍達10%。濠賭股股價已回升至疫情前高位，銀娛（0027）更加是破了疫前高位，只僅次於2014年的歷史高位，估值上似乎不值博。但一個現實是全球股市估值都不同以往，在天量的流動性下，估值都升了一個檔次。此外，現在資金由重磅的科技股流向其他領域，資金多而換馬對象的市值較少，令上升動力非常強，毋須因股價已反映了復蘇前景就回避。

從基本因素看，市場視銀娛為龍頭會是入市首選。澳博（0880）有新場「上葡京」適時應市，有獨特賣點。冷吼之選則是新濠國際（0200）。此股是明顯大落後，但其持有的新濠博亞(MLCO)則能跟隨同業向上。股價落後主因是新濠僅持有新濠博亞股權而非直接經營，市場會要求折讓。但如無意外，疫情放緩賭客重臨，濠賭會反覆向上，新濠現價較疫情高位相差達40%，潛在回升空間大。走勢上，新濠今早略為升破了大雙底頸線，若確認破位，有力挑戰20元，即貼近疫情前水平。

張兆聰

明報首席評論員