睿見教育表示，惠陽小學於2003年成立，土地面積約3萬平方米，建築面積約為3.5萬平方米。該小學目前約有2600名小學生。公司相信，鑑於惠陽小學營運歷史悠久、聲譽良好，且緊鄰深圳，收購該小學或與公司位於惠州市的光正實驗學校產生協同效應，並可能進一步擴大大灣區的覆蓋範圍。

經考慮惠陽小學的合併及可能開設的新學校，睿見教育2021至2022學年的自營學校校園數量可能達到16個，相應的總容量估計約為16萬名學生。

睿見教育半日報3.89元，無升跌。

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