睿見教育1.31億人幣購中國惠州市一小學7成股權
文章日期：2021年2月23日 12:32
睿見教育（6068）中午公布，以1.31億元（人民幣，下同）向獨立第三方收購惠州市惠陽區實驗小學70%的舉辦者權益。睿見教育已支付部份代價，並將以內部資源撥付剩餘部份。
睿見教育表示，惠陽小學於2003年成立，土地面積約3萬平方米，建築面積約為3.5萬平方米。該小學目前約有2600名小學生。公司相信，鑑於惠陽小學營運歷史悠久、聲譽良好，且緊鄰深圳，收購該小學或與公司位於惠州市的光正實驗學校產生協同效應，並可能進一步擴大大灣區的覆蓋範圍。
經考慮惠陽小學的合併及可能開設的新學校，睿見教育2021至2022學年的自營學校校園數量可能達到16個，相應的總容量估計約為16萬名學生。
睿見教育半日報3.89元，無升跌。
其他報道
恒指重上10天線 舊經濟股撐市 航空股、賭股破頂 匯控績前升3%
博裕遷移至新加坡 WSJ指憂江澤民影響力降 冀避開黨內政治鬥爭
匯控今放榜 重啟派息機會大 每股或派0.1至0.15美元 股價料已反映
花旗：黃金正「失去光澤」下調未來6至12個月目標價至1950美元
港股ADR跌225點 匯控、恒生業績 銅價曾升穿9200美元