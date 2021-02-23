恒生去年少賺33% 派第四次中期股息2.8元
文章日期：2021年2月23日 12:20
恒生銀行（0011）2020財年少賺33%至166.87億元，每股盈利跌35%至8.36元，每股平均股東權益回報率為9.6%，按年減5.6個百分點。恒生派2020財年第四次中期股息2.8元，較2019財年第四次中期息4元跌30%。2020財年全年派息共5.5元，較2019年財年全年派8.2元減少近33%。
恒生2020財年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額減少17%至360.68億元，營業溢利減少30%至201.25億元。截至2020財年底恒生的普通股權⼀級資本比率為16.8%，一級資本比率為18.5%，總資本比率為20.0%，三項比率分別跌0.1、0.2及0.8個百分點。
恒生2020財年淨利息收入減少17%，至269.06億元。資產負債表有所增⻑而賺取利息之平均資產亦上升 6%，但低息環境持續，加上香港銀行同業拆息下降，令存款息差繼續收窄。2020財年淨利息收益率按年減少47個基點或21.4%，由2.20%下降至 1.73%。
該行2020財年非利息收入下跌19%至91.62億元。由於商業活動及消費支出受疫情影響，多項收費服務之收入因此減少。受惠於去年下半年投資者活動增加，證券經紀及相關業務之收入顯著上升58%。此外，恒生2020財年保費收入淨額下跌2%，保險續保業務增加，大幅抵消新業務銷售收入減少之影響。至於預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加9.01億元至27.38億元。
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