匯控表示，自2022年起，集團計劃逐步將目標派付比率設定在列賬基準每股普通股盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值） 靈活調整每股普通股盈利。

以往匯控的派息政策，是派息金額不變，一直維持於每年每股派0.51美元。若採用上述的目標派付比率40%至55%，意味日後的派息金額，會因應當年的盈利表現而有所波動。

值得留意是，新的派息政策由2022年起開始，即本年度仍未採用。早前大行普遍預計，2021年度匯控可派約0.3美元。

但集團亦明言，今年將不會按季度派息，只會於8月公布半年度業績時，考慮是否宣派一次股息。至明年再進行檢討，決定是否恢復按季派息。

至於股份回購，匯控明言短期內不作考慮，長遠而言，如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，才會考慮回購。

匯控強調，股息極為重要，但增長能力同樣不容忽視。為同時實現兩個目標，集團採納一項新政策，致力提供可持續股息，為股東帶來理想收入，同時賦予管理層彈性，將資本進行再投資，實現中期增長。

集團去年暫停派息，是由於因應監管當局要求，要儲備資金應付經濟波動，集團今公布，去年底的普通股權一級比率為15.9%，按年大增1.2個百分點，亦遠高於集團的14%目標。

集團表示，有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14%至14.5%之間，但長遠則會將目標下調。

經濟前景方面，匯控表示對未來漸感樂觀，但目前顯然仍未能恢復生活常態。歐洲、美國及拉丁美洲的經濟復蘇將需時較久，要到2021年稍後才有望回復增長。而亞洲已呈現復蘇跡象，中國仍然是全球增長的最大動力來源，其經濟復蘇至為顯著。

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