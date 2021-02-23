恒指重上10天線 舊經濟股撐市 航空股、賭股破頂 匯控績前升3%
文章日期：2021年2月23日 12:16
恒指今早低開129點後，曾跌最多193點，低見30126點，跌穿10天線(30316.86點)，但其後在舊經濟股推動下，止跌回升最多456點，半日高低波幅650點。
恒指半日升449點或1.48%，報30769點，成交金額1493億元；國指升58點或0.49%，報11952點。恒生科技指數收報9919點，跌0.58%。
藍籌39隻升，13隻下跌。銀娛（0027）升11.24%，收報77.7元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.93%，收報28.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。友邦（1299）升2.98%，收報103.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點。
恒生科技指數成份股18隻升，14隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創52周高，見17.82元，收報17.78元，升7.63%；跌幅最大的是快手（1024）收報363.2元，跌3.86%。
北水南下合計淨流入50.91億元，南水北上合計淨流入20.15億元人民幣。
內地人入境澳門無需隔離，濠賭股全線向上新濠國際發展（0200）收報16.44元，升7.87%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.28元，收報14.1元，升7.63%；澳博控股（0880）創52周高，見11.38元，收報11.22元，升8.09%；永利澳門（1128）收報15.88元，升9.52%；銀娛升11.24%；金沙中國（1928）創52周高，見39.6元，收報39.45元，升10.04%。
台灣3月放寬外國旅客入境，航空股向上，國航（0753）創52周高，見6.89元，收報6.8元，升10.21%；南航（1055）創52周高，見5.68元，收報5.62元，升10.2%；東航（0670）收報3.71元，升6%；國泰（0293）收報7.55元，升5.3%。
匯控（0005）中午放榜，第四季度經調整除稅前利潤22億美元，高過市場預期的18億美元，半日收報48.05元，升3.33%。
恒生（0011）績前亦向上，收報155.5元，升1.77%。
紐約期油創52周高，見63元，油股向上，中石油（0857）收報2.92元，升4.29%；中海油（0883）收報10.54元，升4.77%；中石化（0386）創52周高，見4.55元，收報4.54元，升3.18%。
銅價曾升穿9200點，江西銅（0358）半日升4.3%，報22.7元。
黃金股個別發展，中國黃金國際（2099）收報24.2元，跌0.82%；靈寶黃金（3330）收報1.39元，升5.3%；紫金礦業（2899）收報14.62元，升0.27%；招金礦業（1818）收報8.98元，升2.51%。
玖紙（2689）中期純利升75% 息12仙。半日跌10.4%，報14.06元。
中聯通（0762）1月4G用戶淨增約274萬戶。收報5.37元，跌0.56%。
鱷魚恤（0122）盈喜，料截至1月中期業績扭虧。半日收報0.375元，升4.16%。
勵駿（1680）漁人碼頭駿駿大道商舖重新部署出租。半日收報1.11元，升8.8%。
中人壽（2628）今年1月原保險保費收入按年增13%。收報17元，升1.55%。
其他破頂股包括，莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.97元，升8.84%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.12元，收報2.99元，升8.73%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌。
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