集團宣布，就2020年度派發一次股息，每股派0.15美元，不設以股代息選擇。

去年列賬基準收入錄得504億美元，減少10%，符合市場預期。主要由於低息環境對所有環球業務造成漸進影響，但環球資本市場業務的收入增加，抵銷了部分跌幅。 經調整收入為504億美元，下跌8%。

受全球利率下跌影響，集團去年淨利息收益率為1.32%，按年跌26個基點。賬基準預期信貸損失為88億美元，增加61億美元，主要反映新型冠狀病毒疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。客戶貸款的預期信貸損失準備由2019年底的87億美元增加至去年底的145億美元。

去年普通股權一級比率為15.9%，按年升1.2個百分點，當中已計及取消派發2019年第四次股息及軟件資產之資本處理方法變 更的影響。

單計第四季，列賬基準除稅後利潤為9億美元，上升60億美元，列賬基準除稅前利潤則為14億美元，增加53億美元，主要由於2019年第四季一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整除稅前利潤為22億美元，下跌50%。

列賬基準收入下跌12%，而經調整收入則下跌14%，主要是環球低息環境所致。2020年第四季的淨利息收益率為1.22%，較同年第三季增加2個基點。

季內列賬基準預期信貸損失為12億美元，上升60%，反映英國經濟前景不明朗，以及工商金融業務特定風險承擔的相關準備增加。 列賬基準營業支出為99億美元，下跌42%，原因是一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整營業支出為91億美元，減少1億美元。

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