對上一次連跌4日是2021年1月14日，當日拆息報0.11714%。

港元現報7.7534元升值1點子，曾貶值最多3點子，報7.7538元，亦曾升值最多3點子，報7.7532元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03667%；1星期HIBOR跌0.41點子至0.07857%；2星期HIBOR跌0.13點子至0.10357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.2325%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.46821%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.61929%。

美元指數現報90.004貶值0.006點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.1155%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0075%，連續6日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。

對上一次連續6日收窄，是2021年1月18日，當日利差報-0.0137%。

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