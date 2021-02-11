知情人士指，博裕資本之所以搬至新加坡，主要原因是擔心現年94歲的江澤民影響力下降。此外，與香港相比，新加坡讓博裕更加遠離北京當局可能進行的審查或不利行動。

報道又提到，新加坡是博裕在中國以外的首個辦事處，為博裕避開黨內政治鬥爭提供潛在的避風港，並幫助公司將業務在香港大本營之外實現多元化，因為香港的動盪和北京方面鎮壓異見的措施，已經動搖商業信心。另外，博裕亦將部分香港業務轉移到上海的一家分支機構。

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據報，公司和政府記錄顯示，博裕的聯席創始人之一童小幪(Sean Tong)最近已取得新加坡的永久居留權，而博裕創始首席執行官張子欣(Louis Cheung)也已移居新加坡。公司公告顯示，兩人皆是擁有香港永久居留權的中國公民，張子欣則持有新加坡工作簽證。

《華爾街日報》此前早前報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團上市突遭煞停，背後部分原因是中央對螞蟻集團複雜的股權結構以及其秘密投資者感到擔憂。據報，江志成及有「江派上海幫」之稱、中共政治局前常委賈慶林女婿李伯潭等等，皆是螞蟻秘密投資者。

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