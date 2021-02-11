恒指今早低開129點 失守10天線 科指再跌1.9%
文章日期：2021年2月23日 09:28
恒指今早低開129點或0.43%，報30189點，跌穿10天線(30258.93點)，成交金額86億元；國指今早低開70點或0.6%，報11822點。恒生科技指數開市報9786點，跌1.92%。
藍籌28隻升，18隻下跌，6隻無升跌。中生製藥（1177）升3.51%，報7.66元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.95%，報174.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.08%，報47元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；騰訊（0700）跌2.31%，報697元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。
3隻藍籌破頂，包括，新地（0016）創52周高，見120元，開市報120元，升1.44%；銀娛（0027）創52周高，見71.85元，開市報71.85元，升2.86%；中石化（0386）創52周高，見4.5元，開市報4.5元，升2.27%。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報25.6元，升1.99%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報58.3元，跌4.5%。
北水南下合計淨流入0.43億元，南水北上合計淨流出11.14億元人民幣。
多間公司公布業績，包括匯控（0005）、恒生（0011）、澳博（0880）、數碼通（0315）等。
銅價曾升穿9200點，江西銅（0358）開市報22.25元，升2.29%。
金價變動不大，金礦股亦向上，靈寶黃金（3330）開市報1.4元，升6.06%；紫金礦業（2899）開市報14.6元，升0.14%；招金礦業（1818）開市報9.09元，升3.77%。
玖紙（2689）中期純利升75% 息12仙。開市報15.06元，跌4.07%。
何超瓊減持美國美高梅100萬股，套現逾2.7億元。美高梅中國（2282）開市報13.1元，無升跌。
中聯通（0762）1月4G用戶淨增約274萬戶。開市報5.33元，跌1.3%。
鱷魚恤（0122）盈喜，料截至1月中期業績扭虧。開市報0.41元，升13.8%。
勵駿（1680）漁人碼頭駿駿大道商舖重新部署出租。開市報1.02元，無升跌。
中人壽（2628）今年1月原保險保費收入按年增13%。開市報16.74元，無升跌。
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