港股ADR跌225點 匯控、恒生業績 銅價曾升穿9200美元
文章日期：2021年2月23日 08:38
美股個別發展，港股ADR跌225點或0.75%，報30093點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.88%，折合報700.09元；阿里巴巴（9988）跌1.76%，折合報246.18元；小米（1810）跌2.57%，折合報28.25元；美團（3690）跌1.6%，折合報393.81元；匯控（0005）跌0.02%，折合報46.49元；建行（0939）升0.03%，折合報6.24元。
道期現升0.05%，標期升0.006%，納期跌0.07%。韓股現跌0.89%，澳股現跌0.07%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括匯控（0005）、恒生（0011）、澳博（0880）、數碼通（0315）等。
銅價曾升穿9200美元，留意江西銅（0358），雖然金價變動不大，但仍要留意金礦股。
玖紙（2689）中期純利升75% 息12仙。
何超瓊減持美國美高梅100萬股，套現逾2.7億元。留意美高梅中國（2282）。
中聯通（0762）1月4G用戶淨增約274萬戶。
鱷魚恤（0122）盈喜，料截至1月中期業績扭虧。
勵駿（1680）漁人碼頭駿駿大道商舖重新部署出租。
中人壽（2628）今年1月原保險保費收入按年增13%。
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